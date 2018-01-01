"Виходьте без дзвінка": что известно о новой украинской детективной мелодраме

В понедельник, 3 декабря, в 18:00 в эфире телеканала "Украина" состоится премьера 40-серийной украиноязычной детективной мелодрамы собственного производства "Виходьте без дзвінка".

Центральный персонаж сериала “Виходьте без дзвінка“ – автогонщик Богдан (актер Роман Семисал) – теряет жену в автокатастрофе. Убитый горем мужчина решает восстановить справедливость и выбить признание из виновника ДТП, которого благополучно “отмазали“ богатые родители. Это решение кардинально меняет жизнь главного героя: убийцу жены Богдана садят в тюрьму, однако за нанесение телесных повреждений средней тяжести главный герой сам получил условный срок, большую часть которого отсидел в СИЗО.

Богдан разочарован в системе и больше не верит полиции, поэтому, когда с его другом случается беда, рассчитывает только на собственные силы и сам берется за расследование, заступаясь за тех, кто “здесь и сейчас“ ищет помощи, справедливости или защиты. Его преимущество – скорость. Ведь он оперативно получает такую информацию, которую “органы“ не способны собрать быстро и технично.

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Однако на его пути становится принципиальная капитан полиции Марина Евтушенко (актриса Любовь Тищенко), которая не меньше Богдана жаждет восстановить справедливость, но согласно букве закона. Сможет ли общая цель сплотить народного мстителя и опытного следователя?

Главный продюсер департамента кино-сериального производства канала “Украина“ Наталья Стрибук отметила:

“Виходьте без дзвінка“ – это история, действие которой происходит буквально на тех улицах, по которым наши зрители ежедневно ходят на работу. В центре сюжета картины – таксист, который борется с несправедливостью и не проходит мимо чужой беды, и девушка-следователь, которая прежде всего верит в силу закона. Это украиноязычный детектив, который будет выходить в слоте 18:00. Конечно же, сюжет картины не остался без романтической линии.

По словам исполнительницы главной женской роли Любови Тищенко, ее персонаж – принципиальная капитан полиции – очень остро реагирует на ситуации, когда кто-то переступает важные для нее жизненные правила:

Моя героиня – молодая, симпатичная, образованная женщина, которая очень верит в законы совести, чести, добра, справедливости, честности и правды. В этих вещах она очень принципиальна. Если Марина видит, как кто-то переступает и пренебрегает этими правилами, для нее это, как красная тряпка для быка. Мой персонаж на многое готов, чтобы отстоять свои принципы.

40-эпизодную украиноязычную картину снимали в 2017-2018 гг. в Киеве и Киевской области. В пригороде столицы специально для съемок сериала построили отдельный павильон.

Производством картины по заказу канала “Украина“ занималась кинокомпания “Три-Я-Да Продакшн“.

Смотрите премьеру картины “Виходьте без дзвінка“ на телеканале “Украина“ в понедельник, 3 декабря, в 18:00.

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