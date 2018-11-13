В Украине запускают проект "Без паніки": названы имена ведущих

Скоро в эфире телеканала «Украина» выйдет вечернее развлекательное шоу «Без паніки», продюсером и ведущим которого выступил шоумен Александр Скичко.

Компанию Александру Скичко в новом проекте «Без паніки» составят психолог Наталья Холоденко, юмористы Сергей Середа и Вадим Новицкий. Ведущий говорит:

У меня три прекрасных соведущих, они очень типажные и совершенно разные. Изюминка нашего шоу – это Вадик, человек из народа. Он, как ваш сосед, – у него есть экспертное мнение по любому вопросу: будь то политика, будь то экономика. Сергей, в первую очередь, юморист. Во-вторых, типичный одессит. Женская половина, наш прекрасный цветочек, психолог Наталья – может не только дать свою экспертную оценку, но и метко пошутить, ведь у нее прекрасное чувство юмора.

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По словам Натальи Холоденко, участие в проекте для нее определенное достижение, ведь кастинг на женскую роль в шоу был масштабным:

Я сдала экзамен – среди большого количества женщин на кастинге выбрали именно меня. Хотя и был период сомнений, когда присматривались, получится у меня или нет. Я в любом случае надеюсь, что получится, и мне удастся быть органичной в компании таких прекрасных мужчин.

Сергей Середа рассказал, что Скичко пригласил его на кастинг проекта за кулисами концерта:

На одном из концертов канала «Украина» я за кулисами ждал, пока завершится выступление моей жены. Там ко мне подошел Саша и пригласил на кастинг проекта. Ну, я и согласился.

Вадим Новицкий добавил, что привыкали ведущие друг к другу очень долго:

Посмотрим, как оно получилось, соведущие у меня очень классные. Зрителям стоит ориентироваться на хороший импровизационный юмор, у нас крутая команда.

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«Без паніки» – развлекательное вечернее шоу, в котором Александр Скичко впервые выступит не только в роли ведущего, но и в роли продюсера. В эфире программы будут обсуждаться в легкой и ироничной форме самые актуальные и резонансные новости Украины и мира, а также нашумевшие посты в соцсетях. Программа будет выходить в эфир раз в неделю вечером в будни.

Напомним также, что сын Уилла Смита назвал известного рэпера своим бойфрендом.