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TAYANNA сделала интересное признание об общении с поклонниками

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Украинская певица TAYANNA нашла интересный способ общения с фанатами: узнайте, какой именно.
TAYANNA пишет письма поклонникам фото
TAYANNA пишет письма поклонникам фото
Пресс-служба

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Сегодня редко кто пишет письма и пересылает открытки.  Певица TAYANNA ежедневно получает сообщения в сети от  поклонников со всего мира, но зачастую они теряются из-за большого количества. TAYANNA решила возродить пост-кроссинг и теперь каждый может найти письмо в почтовом ящике своего дома лично написанное певицей.

Письма TAYANNA фото
Письма TAYANNA фото
Пресс-служба

Сама артистка говорит об этом так:

Мені пишуть люди з різних країн, різного віку, чоловіки і жінки. Вони діляться своїми успіхами, розповідають про своє життя, повідомляють радісну новину про те, як познайомилися зі своєю другою половинкою і як танцювали перший весільний танець під мою пісню, як діти зробили перші кроки, довіряють свої переживання. Продовжувати я можу нескінченно. Отримуючи такі історії, я відчуваю себе частинкою життя цих людей, а вони стають частиною мого творчого світу. Для того, щоб бути ближче до всіх, я вирішила у вільний час відповідати листами, написаними особисто від руки. Мені здається, в цьому є якась магія і цінність спілкування.  Це такий діалог, який ведеться повільно і довго, але не переривається, а в електронних листах менi замало простору для індивідуальності, мало місця для душi.

Письма TAYANNA фото
Письма TAYANNA фото
Пресс-служба

Стать участником пост-кроссинга с TAYANNA очень просто. Присылайте свои письма на домашний адрес, указанный в посте, и в скором времени ждите заветный ответ от певицы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мені пишуть люди з різних країн, різного віку, чоловіки і жінки. Вони ділятьсясвоїми успіхами, розповідають про своє життя, повідомляють радісну новину про те, якпознайомилися зі своєю другою половинкою і як танцювали перший весільний танець під моюпісню, як діти зробили перші кроки, довіряють свої переживання. Продовжувати я можу нескінченно. Отримуючи такі історії, я відчуваю себе частинкою життя цих людей, а вони стають частиною мого творчого світу. Для того, щоб бути ближче до всіх, я вирішила у вільний час відповідати листами, написаними особисто мною від руки. Мені здається, в цьому є якась магія і цінність спілкування. Це такий діалог, який ведеться повільно і довго, але не переривається, а в електронних листах менi замало простору для індивідуальності, мало місця для душi. P.S: Своï листи надсилайте за адресою: м. Киïв, вул. Жилянська 30А, оф. 57, 01033 😉

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

Напомним также, что группа "Бумбокс" выпустила песню “Твiй на 100%".

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Теги: TAYANNA, новости, переписка, письма, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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