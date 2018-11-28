TAYANNA сделала интересное признание об общении с поклонниками
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Сегодня редко кто пишет письма и пересылает открытки. Певица TAYANNA ежедневно получает сообщения в сети от поклонников со всего мира, но зачастую они теряются из-за большого количества. TAYANNA решила возродить пост-кроссинг и теперь каждый может найти письмо в почтовом ящике своего дома лично написанное певицей.
Сама артистка говорит об этом так:
Мені пишуть люди з різних країн, різного віку, чоловіки і жінки. Вони діляться своїми успіхами, розповідають про своє життя, повідомляють радісну новину про те, як познайомилися зі своєю другою половинкою і як танцювали перший весільний танець під мою пісню, як діти зробили перші кроки, довіряють свої переживання. Продовжувати я можу нескінченно. Отримуючи такі історії, я відчуваю себе частинкою життя цих людей, а вони стають частиною мого творчого світу. Для того, щоб бути ближче до всіх, я вирішила у вільний час відповідати листами, написаними особисто від руки. Мені здається, в цьому є якась магія і цінність спілкування. Це такий діалог, який ведеться повільно і довго, але не переривається, а в електронних листах менi замало простору для індивідуальності, мало місця для душi.
Стать участником пост-кроссинга с TAYANNA очень просто. Присылайте свои письма на домашний адрес, указанный в посте, и в скором времени ждите заветный ответ от певицы.
Мені пишуть люди з різних країн, різного віку, чоловіки і жінки. Вони ділятьсясвоїми успіхами, розповідають про своє життя, повідомляють радісну новину про те, якпознайомилися зі своєю другою половинкою і як танцювали перший весільний танець під моюпісню, як діти зробили перші кроки, довіряють свої переживання. Продовжувати я можу нескінченно. Отримуючи такі історії, я відчуваю себе частинкою життя цих людей, а вони стають частиною мого творчого світу. Для того, щоб бути ближче до всіх, я вирішила у вільний час відповідати листами, написаними особисто мною від руки. Мені здається, в цьому є якась магія і цінність спілкування. Це такий діалог, який ведеться повільно і довго, але не переривається, а в електронних листах менi замало простору для індивідуальності, мало місця для душi. P.S: Своï листи надсилайте за адресою: м. Киïв, вул. Жилянська 30А, оф. 57, 01033 😉
Напомним также, что группа "Бумбокс" выпустила песню “Твiй на 100%".
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