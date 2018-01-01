Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Премьера дня: группа "Бумбокс" выпустила песню “Твiй на 100%"

Комментариев: 0
Украинская группа "Бумбокс" выпустила второй сингл с готовящегося к выходу альбома: слушайте его прямо сейчас.
Премьера дня: группа "Бумбокс" выпустила песню “Твiй на 100%"
Премьера дня: группа "Бумбокс" выпустила песню “Твiй на 100%"
пресс-служба

“Твiй на 100%" - второй сингл с готовящегося к выходу альбома Бумбокс "Таємний Код".  Первым cинглом нового альбома стал дуэт с лос-анджелесской группой The Gitas “Тримай мене", вышедший в июне 2018 года.

Читай также: "Бумбокс" и O.Torvald презентовали долгожданный клип на "Вечір в Ріо"

“Твiй на 100%"  - песня, записанная в Киеве на студии  “Бобина"  звукорежиссером Дмитрием Хомулко, с которым Бумбокс записали альбомы “Люди” и “Голий король”, и о котором Андрей Хлывнюк говорит употребляя эпитеты  "замечательный"  и "крутой".

Андрей Хлывнюк о песне “Твiй на 100%":

Это полностью реальная история. Песня, на которую вдохновила меня встреча с одной из слушательниц, которая просто мне вывалила свою историю, а я эту историю отдал вам. Эта песня была написана быстро, за один перелет, может поэтому она такая драйвовая.

В ноябре Бумбокс вернулись из знаменитой французской студии La Fabrique, в которой работали Foals, Morrissey, Rammstein. Из La Fabrique Бумбокс привезли две песни и огромное количество видеоматериала, который лег в основу документального сериала “Код Френч”, премьера которого запланирована на декабрь 2018 года.

Группа продолжит работу над альбомом "Таємний Код" в Киеве и в Берлине на студии “Trixx", где в 2013 году Бумбокс записали песню  “Ти одна".

Напомним, победительница "Голосу країни" Алена Луценко презентовала дебютный клип. Посмотреть его можно здесь.

Поделись:
Теги: Бумбокс, новости, видео, шоу-биз, премьера
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь