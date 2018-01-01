Премьера дня: группа "Бумбокс" выпустила песню “Твiй на 100%"

Украинская группа "Бумбокс" выпустила второй сингл с готовящегося к выходу альбома: слушайте его прямо сейчас.

“Твiй на 100%" - второй сингл с готовящегося к выходу альбома Бумбокс "Таємний Код". Первым cинглом нового альбома стал дуэт с лос-анджелесской группой The Gitas “Тримай мене", вышедший в июне 2018 года.

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“Твiй на 100%" - песня, записанная в Киеве на студии “Бобина" звукорежиссером Дмитрием Хомулко, с которым Бумбокс записали альбомы “Люди” и “Голий король”, и о котором Андрей Хлывнюк говорит употребляя эпитеты "замечательный" и "крутой".

Андрей Хлывнюк о песне “Твiй на 100%":

Это полностью реальная история. Песня, на которую вдохновила меня встреча с одной из слушательниц, которая просто мне вывалила свою историю, а я эту историю отдал вам. Эта песня была написана быстро, за один перелет, может поэтому она такая драйвовая.

В ноябре Бумбокс вернулись из знаменитой французской студии La Fabrique, в которой работали Foals, Morrissey, Rammstein. Из La Fabrique Бумбокс привезли две песни и огромное количество видеоматериала, который лег в основу документального сериала “Код Френч”, премьера которого запланирована на декабрь 2018 года.

Группа продолжит работу над альбомом "Таємний Код" в Киеве и в Берлине на студии “Trixx", где в 2013 году Бумбокс записали песню “Ти одна".

Напомним, победительница "Голосу країни" Алена Луценко презентовала дебютный клип. Посмотреть его можно здесь.