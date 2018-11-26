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Владимир Зеленский высказался о возможном введении военного положения в Украине

Комментариев: 2
Украинский шоумен Владимир Зеленский прокомментировал инцидент, произошедший в Азовском море между Украиной и Россией.
Владимир Зеленский высказался о возможном введении военного положения в Украине
Владимир Зеленский высказался о возможном введении военного положения в Украине
пресс-служба "Квартала 95"

Юморист и шоумен Владимир Зеленский, который возможно будет баллотироваться в президенты Украины, высказался по поводу ситуации в Керченском проливе.

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Так, 25 ноября российские корабли атаковали два украинских катера “Никополь“ и “Бердянск“ и рейдовый буксир “Яны Капу“, которые направлялись из Одессы в порт в Мариуполе. Россияне открыли огонь, захватили корабли и военных, среди которых шесть раненых. В связи с этим президент Украины Петр Порошенко предложил ввести в стране военное положение.

В связи с этим Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам:

Мне кажется, мы все не на том сосредоточены. Мне кажется, все обязаны сосредоточиться именно на возврате пацанов домой. Ребят там 23 человека, мальчик один вообще 99-го года (рождения, - ред.). Давайте не будем пиариться на этой теме. Я ко всем обращаюсь, к политикам, займитесь, пожалуйста, своей профильной работой и постарайтесь сделать все, чтобы вернуть пацанов домой. Мы держим за вас кулаки, ребята.

Напомним, на концерте украинской певицы Насти Каменских распылили отравляющий газ. Подробности читайте здесь. 

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Теги: Владимир Зеленский, военное положение в Украине, видео, новости
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Комментариев (4)
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Жеральд    26.11.2018, 16:42
Оценка:  0
Жеральд
карлик доведет мир до третьей мировой
Жеральд    26.11.2018, 16:42
Оценка:  0
Жеральд
Кому выгодна российская агрессия против Украины?конечно же рассии
гость  (аноним)  26.11.2018, 16:41
Оценка:  0
гость
Порошенко паразит! Специально создал конфликт! Банду геть!!
гость  (аноним)  26.11.2018, 16:26
Оценка:  -1
гость
КОМУ выгодно военное положение? Ясно - кому. 4 года идёт война, тысячи убитых - и никакого военного положения! А тут - опа! Хавайте, соотечественники...
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