СМИ: Владимир Зеленский начал готовиться к президентской кампании

Украинский шоумен Владимир Зеленский собирается идти в президенты: что об этом свидетельствует.

Украинский актер и лидер студии “Квартал 95“ Владимир Зеленский начал подготовку к президентской кампании.

Об этом передает издание LIGA.net со ссылкой на собственные источники.

Читай также: Владимира Зеленского чуть не “избили“ в “Женском квартале“

Если верить инсайдеам, то представители Зеленского уже оплатили зимнюю рекламу на радио и билбордах с лозунгом “Я не шучу“.



Более того, в связи со стартом президентской кампании якобы была перенесена премьера третьего сезона сериала “Слуга народа“, в котором Зеленский играет главную роль.



Отмечается, что представители Зеленского уже начали работу в регионах Украины и собирают предвыборные команды, но при этом действуют непублично.



Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. Несмотря на высокие рейтинги, Владимир Зеленский пока не заявлял о намерении в них участвовать.

Напомним, украинская певица Оля Полякова презентовала новую песню под названием “Любовница“. Послушать ее можно здесь.