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СМИ: Владимир Зеленский начал готовиться к президентской кампании

Комментариев: 3
Украинский шоумен Владимир Зеленский собирается идти в президенты: что об этом свидетельствует.
Владимир Зеленский начал готовиться к президентской кампании - СМИ
Владимир Зеленский начал готовиться к президентской кампании - СМИ
пресс-служба "Квартала 95"

Украинский актер и лидер студии “Квартал 95“ Владимир Зеленский начал подготовку к президентской кампании.

Об этом передает издание LIGA.net со ссылкой на собственные источники.

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Если верить инсайдеам, то представители Зеленского уже оплатили зимнюю рекламу на радио и билбордах с лозунгом “Я не шучу“.

Более того, в связи со стартом президентской кампании якобы была перенесена премьера третьего сезона сериала “Слуга народа“, в котором Зеленский играет главную роль.

Отмечается, что представители Зеленского уже начали работу в регионах Украины и собирают предвыборные команды, но при этом действуют непублично.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. Несмотря на высокие рейтинги, Владимир Зеленский пока не заявлял о намерении в них участвовать. 

Напомним, украинская певица Оля Полякова презентовала новую песню под названием “Любовница“. Послушать ее можно здесь.

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Теги: Владимир Зеленский, политика, выборы 2019, новости шоу бизнеса, Слуга народа
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  19.11.2018, 18:13
Оценка:  0
гость
После 31.03. следует 01.04.
гость  (аноним)  19.11.2018, 18:08
Оценка:  0
гость
скорее всего это проект коломойского, а коломойский гад и вор!
atos    19.11.2018, 17:53
Оценка:  0
atos
Я буду за него голосовать))) хуже уже не будет))))
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