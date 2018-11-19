СМИ: Владимир Зеленский начал готовиться к президентской кампании
Украинский актер и лидер студии “Квартал 95“ Владимир Зеленский начал подготовку к президентской кампании.
Об этом передает издание LIGA.net со ссылкой на собственные источники.
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Если верить инсайдеам, то представители Зеленского уже оплатили зимнюю рекламу на радио и билбордах с лозунгом “Я не шучу“.
Более того, в связи со стартом президентской кампании якобы была перенесена премьера третьего сезона сериала “Слуга народа“, в котором Зеленский играет главную роль.
Отмечается, что представители Зеленского уже начали работу в регионах Украины и собирают предвыборные команды, но при этом действуют непублично.
Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. Несмотря на высокие рейтинги, Владимир Зеленский пока не заявлял о намерении в них участвовать.
Напомним, украинская певица Оля Полякова презентовала новую песню под названием “Любовница“. Послушать ее можно здесь.
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