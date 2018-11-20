"МастерШеф-8": участники пройдут самый веселый конкурс

Узнайте, что ждет зрителей в сегодняшнем выпуске кулинарного шоу «МастерШеф-8» на телеканале СТБ.

Как говорит судья шоу «МастерШеф» на канале СТБ Татьяна Литвинова, участники проекта уникальны, ведь это единственные млекопитающие на земле, которые радуются уменьшению своей популяции.

Татьяна Литвинова пресс-служба канала СТБ

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Хотя судьи нередко подшучивают над участниками, сегодня у них будет повод вовсю посмеяться, ведь на «МастерШеф» - самый веселый конкурс, «кулинарный крокодил».

Только капитаны команд будут знать, какое блюдо должна приготовить его команда. В отличии от других конкурсов, сегодня они могут все детально объяснить своим подчиненным: и нужные ингредиенты, и кулинарные процессы, и презентацию блюда. Но объяснить только лишь языком жестов, без слов и даже малейших звуков.

Успех команды полностью зависит от таланта крокодила. Кто-то за сущие секунды в силах объяснить все блюдо, а кому-то трудно дается даже описать помидор.

Эктор Хименес-Браво говорит:

Вся наша команда обожает этот конкурс, потому что все участники уникальны, и очень интересно наблюдать их ход мыслей, кто и как объясняет блюдо своей команде.

Эктор Хименес-Браво пресс-служба канала СТБ

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Кто станет лучшим крокодилом, а кто наденет черный фартук, зрители увидят 20 ноября в 20:00 на канале СТБ.

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