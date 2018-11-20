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"МастерШеф-8": участники пройдут самый веселый конкурс

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Узнайте, что ждет зрителей в сегодняшнем выпуске кулинарного шоу «МастерШеф-8» на телеканале СТБ.
МастерШеф-8: эфир от 20.11.2018 смотреть онлайн, фото
МастерШеф-8: эфир от 20.11.2018 смотреть онлайн, фото
пресс-служба канала СТБ

Как говорит судья шоу «МастерШеф» на канале СТБ Татьяна Литвинова, участники проекта уникальны, ведь это единственные млекопитающие на земле, которые радуются уменьшению своей популяции.

Татьяна Литвинова
Татьяна Литвинова
пресс-служба канала СТБ

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Хотя судьи нередко подшучивают над участниками, сегодня у них будет повод вовсю посмеяться, ведь на «МастерШеф» - самый веселый конкурс, «кулинарный крокодил».

Только капитаны команд будут знать, какое блюдо должна приготовить его команда. В отличии от других конкурсов, сегодня они могут все детально объяснить своим подчиненным: и нужные  ингредиенты, и кулинарные процессы, и презентацию блюда. Но объяснить только лишь языком жестов, без слов и даже малейших звуков.

Успех команды полностью зависит от таланта крокодила. Кто-то за сущие секунды в силах объяснить все блюдо, а кому-то трудно дается даже описать помидор.

Эктор Хименес-Браво говорит:

Вся наша команда обожает этот конкурс, потому что все участники уникальны, и очень интересно наблюдать их ход мыслей, кто и как объясняет блюдо своей команде.

Эктор Хименес-Браво
Эктор Хименес-Браво
пресс-служба канала СТБ

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Кто станет лучшим крокодилом, а кто наденет черный фартук, зрители увидят 20 ноября в 20:00 на канале СТБ. 

Напомним также, что Тина Кароль рассказала, как стала родственницей Ирмы Витовской.

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Теги: МастерШеф, МастерШеф 8, новый выпуск, новый эфир, новости, фото
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба телеканала "СТБ"

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