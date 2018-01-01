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"Танці з зірками 2018": кто победит в шоу (голосование)

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Уже в это воскресенье, 25 ноября, украинцы узнают имя победителя шоу "Танці з зірками 2018".
"Танці з зірками 2018": кто победит в шоу
"Танці з зірками 2018": кто победит в шоу
пресс-служба канала 1+1

В воскресенье, 25 ноября, состоится суперфинал самого популярного шоу Украины - “Танці з зірками 2018“.

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В этот день зрители узнают, кто же станет победителем 5 сезона проекта.

Ivona решила поинтересоваться мнением читателей: кого вы считаете достойным победы? Чтобы проголосовать за звездную пару участников, нажмите зеленую стрелочку справа.

 

Напомним, ранее мы сообщали, кто покинул шоу “Танці з зірками 2018“ в полуфинале.

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Теги: Танці з зірками 2018, голосование, шоу-биз, Леся Никитюк, Иракли Макацария, Игорь Ласточкин
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