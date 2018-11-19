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Тина Кароль рассказала, как стала родственницей Ирмы Витовской

Комментариев: 1
Украинская певица Тина Кароль сделала откровенное признание о своих родственниках.
Тина Кароль рассказала, как стала родственницей Ирмы Витовской
Тина Кароль рассказала, как стала родственницей Ирмы Витовской
пресс-служба канала "Украина"

Популярная исполнительница Тина Кароль является родственницей украинской актрисы Ирмы Витовской.

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Как оказалось, родной брат певицы Станислав является мужем сестры Витовской - Натальи. Об этом Тина Кароль рассказала Кате Осадчей в передаче “Світське життя“:

Я помню, как мы их сватали. Мы приходили просить выйти замуж Наташу, сестру Ирмы за Стасика, моего брата. Мы пришли всей семьей просить, чтобы они согласились отдать свой цветочек.

Певица призналась, что сватовство было серьезным, она даже искала, нет ли в доме тыквы.

Кроме того, Тина Кароль рассказала, в каких отношениях состоит с Ирмой Витовской:

Мы в тесных отношениях, и я ее поклонница, еще когда она играла в “Лесе и Роме“. Я постоянно смотрела по телевидению этот сериал и когда я сегодня вижу эту настоящую Ирму порой за столом, то думаю: “О, я возле звезды“, а она мне то же самое говорит.

Напомним, сестра герцогини Сассекской Меган Маркл написала разоблачающую книгу о своей родственнице. Подробности читайте здесь.

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Теги: Тина Кароль, Ирма Витовская, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  19.11.2018, 15:38
Оценка:  0
pусский
Гы-гы-гы, в этот "цветочек" тыкал жалом каждый соседский шмель, ну и сраная укрожидовская семейка эти Либерман-Витовские, всем надо впердолить русским хуем!
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