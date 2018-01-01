"Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда": 5 причин посмотреть фильм

В прокат вышел фильм "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда": узнайте, почему его обязательно нужно увидеть.

В четверг, 15 ноября, в украинский прокат выходит один из наиболее ожидаемых фильмов 2018 года - “Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда“. Он входит во вселенную Гарри Поттера и окунает во всю ту же, любимую с детства, волшебную атмосферу.

Редакция Ivona уже имела возможность посмотреть киноленту и расскажет вам, почему на вторую часть “Фантастических тварей“ обязательно нужно сходить в кинотеатр.

Молодой Альбус Дамблдор

Директор Хогвартса Альбус Дамблдор является не только любимым героем автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, но и множества фанатов “поттерианы“ по всему миру. Вряд ли кому-то было легко сдерживать слезы на моменте смерти величайшего волшебника. Какой же восторг вызывает появление на экране живого и молодого Дамблдора, да еще и в исполнении кого: великолепного Джуда Лоу!

Джуд Лоу в роли молодого Альбуса Дамблдора Кадр из фильма "Пышка"

Хогвартс

На фильмах и книгах о юном волшебнике Гарри Поттере выросло не одно поколение детей. Поэтому сейчас любое появление в кадре Хогвартса и всех связанных с ним атрибутов способно заставить биться сердечко поклонника “поттерианы“ быстрее. Благодаря новым “Фантастическим тварям...“ вы можете узнать, как легендарная школа магии выглядела в 1927-м году, задолго до того, как Дамблдор стал ее директором.

Хогвартс Кадр из видео

Джонни Депп

В последнее время имя Джонни Деппа чаще связывают со скандальными новостями, чем с яркими и существенными ролями. Вспомните сами, когда вы в последний раз смотрели в кинотеатре фильм, где Джонни Деппа показывают больше, чем 5 минут? В этой же ленте можно сполна насладиться неординардной игрой одного из самых ярких актеров Голливуда.

Джонни Депп на презентации фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" Getty Images

Неожиданный поворот сюжета

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Во второй части “Фантастических зверей...“ сюжет разворачивается вокруг борьбы добрых волшебников со злым Грин-де-Вальдом. Не будем спойлерить, скажем лишь одно: развязка ну очень вас удивит и заставит с нетерпением ждать следующего фильма.

Кстати, согласно официальной информации, запланировано выход пяти частей “Фантастических тварей“, которые доведут историю до 1945 года и великой победы Дамблдора.

Странное появление одного из главных персонажей “поттерианы“

Кроме Дамблдора в кадре появится еще одна важная персона из Хогвартса. Поклонники “поттерианы“ хоть и обрадовались этому, но заметили одну несостыковку - по сюжету “Гарри Поттера“ эта героиня в 1927 году еще даже не родилась. Еще до выхода фильма в прокат в сети начали активно дискутировать о появлении спорного персонажа в киноленте. Внимательно следите за сюжетом “Фантастических тварей...“, чтобы разобраться в том, что это - киноляп или оригинальная задумка сценаристов.

Смотрите трейлер фильма “Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда“:

Напомним, звезда фильма “Фантастические твари и где они обитают“ Кэтрин Уотерстон беременна. Подробности читай здесь.