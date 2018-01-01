Звезда "Фантастических тварей" беременна

Актриса, сыгравшая в фильме "Фантастические твари и где они обитают", объявила о беременности.

Актриса Кэтрин Уотерстон, сыгравшая в фильмах “Фантастические твари и где они обитают“ и “Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда“, Кэтрин Уотерстон беременна.

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Об этом 38-летняя артистка объявила на премьере фильма “Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда“, где сыграла Тину Голдштейн. Она появилась на публике в облегающем платье, которое подчеркнуло ее интересное положение.

Кэтрин Уотерстон беременна Getty Images

Кэтрин не афиширует личную жизнь, так что пока неизвестно, кто является отцом ее будущего ребенка.

К слову, 15 ноября в Украине состоится премьера киноленты “Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда“. Поверь, этот фильм тебя приятно удивит, поэтому постарайся успеть посмотреть его в кинотеатре ;)

Напомним, ранее была названа дата выхода финального сезона “Игры престолов“.