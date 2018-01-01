Майли Сайрус показала свой сгоревший дом
Бушующие в Калифорнии лесные пожары уничтожили дом американской певицы Майли Сайрус.
В прошлый четверг, 8 ноября, на севере Калифорнии начал бушевать самый разрушительный в истории штата пожар, который получил название “Вулзи“. В результате было уничтожено много домов, в том числе и голливудских звезд. Одной из жертв пожара стала американская певица Майли Сайрус.
В своем Twitter-аккаунте артистка показала, как сейчас выглядит ее сгоревшее жилье:
https://t.co/K2yFpjZDzc pic.twitter.com/eSfsPbFklp— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 14 листопада 2018 р.
https://t.co/K2yFpjZDzc pic.twitter.com/pEomrBHtdh— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 13 листопада 2018 р.
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Также певица призвала перечислять деньги благотворительному фонду, который помогает людям, потерявшим все.
Напомним, испанская актриса и модель Пенелопа Крус показала, как выглядела в 18 лет.
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