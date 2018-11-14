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Пенелопа Крус показала, как выглядела в 18 лет

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Испанская актриса и модель Пенелопа Крус поделилась с поклонниками архивным снимком.
Пенелопа Крус показала, как выглядела в 18 лет
Пенелопа Крус показала, как выглядела в 18 лет
Getty Images

Голливудская актриса Пенелопа Крус показала архивную фотографию, сделанную в 1992 году.

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Снимок был сделан во время съемок фильма “Ветчина, ветчина“, когда Пенелопе было всего лишь 18 лет. Вместе с актрисой на фото запечатлены ее партнеры по съемочной площадке Хавьер Бардем (тогда 23-летний) и Жорди Молья (тогда 24 года). Кадр Крус подписала так:

Давно это было! Хамончики и жемчужина Монегрильо. Так нас называл наш любимый Бигас Луна.

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем - муж и жена. Они познакомились именно на съемках фильма “Ветчина, ветчина“ в 1992 году, однако романтические отношения между актерами завязались не сразу. Второй раз судьба свела их в 2008 году во время работы над фильмом Вуди Аллена “Вики, Кристина, Барселона“. Тогда и начался их бурный роман. Через два года - в 2010-м пара сыграла тайную свадьбу. Сейчас они воспитывают двоих детей, а недавно вместе снялись в фильме “Эскобар“.

Напомним, британский актер Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в фильмах о юном волшебнике Гарри Поттере, заметно постарел. Как артист выглядит сейчас, смотри здесь.

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Теги: Пенелопа Крус, Хавьер Бардем, новости, фото, шоу-биз
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