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Стэн Ли перед смертью успел создать еще одного супергероя: кто он?

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Создатель вселенной Marvel Стэн Ли перед смертью работал над созданием еще одного супергероя: появились подробности.
Стэн Ли перед смертью успел создать еще одного супергероя: кто он?
Стэн Ли перед смертью успел создать еще одного супергероя: кто он?
Getty Images

Автор комиксов Marvel Стэн Ли перед смертью создал еще одного супергероя.

Об этом сообщила американскому таблоиду TMZ дочь мужчины Джоан Селия Ли.

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Стэн Ли даже успел дать имя новому супергерою, которому пророчат мировую славу. Он будет носить имя Dirt Man (Человек-грязь). Идея создания этого героя принадлежит дочери Стэна Ли.

Мужчина же придумал его историю, образ и суперсилу. По мнению Джоан, почитатели работ Стэна Ли обязательно останутся довольными, поскольку история Человека-грязи очень интересная.

Напомним, Стэн Ли скончался в США 12 ноября. За что мы всегда будем любить его, читай здесь.

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Теги: Стэн Ли, Marvel, Человек-грязь, новости, шоу-биз
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