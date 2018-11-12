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Умер создатель вселенной Marvel Стэн Ли

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Создатель супергероев Marvel Стэн Ли скончался на 96-м году жизни.
Умер Стэн Ли
Умер Стэн Ли
gettyImages.com

В понедельник, 12 ноября, в США умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли.

Эту информацию американскому изданию TMZ подтвердила его дочь.

Отмечается, что рано утром в дом Стэна Ли на Голливудских холмах вызвали “скорую помощь“, после чего мужчина был экстренно доставлен в медицинский центр Cedars-Sinai. Врачам не удалось его спасти.

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Автору комиксов было 95 лет. На протяжении последнего года самочувствие Стэна Ли постоянно ухудшалось – он пострадал от тяжелой пневмонии, испытывал проблемы со зрением, однако до последнего не изменял своей традиции съемок в камео в фильмах по комиксам Marvel. 

Последнее появление Стэна Ли на экранах - в фильме “Веном“ с Томом Харди.

Стэн Ли основал Marvel вместе с Джеком Кирби в 1961 году, первым комиксом творческого тандема стала серия о Фантастической четверке. Именно Ли создал таких знаменитых супергероев как Человек-паук, Черная пантера, Невероятный Халк, Железный человек, команды Мстителей и Людей Икс.

Напомним, ранее в Киеве умерла известная актриса Юлия Волчкова. Подробности читай здесь.

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Теги: Стэн Ли, Marvel, новости, шоу-биз, умер
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