В понедельник, 12 ноября, умер создатель вселенной Marvel Стэн Ли.

За что мы всегда будем любить Стэна Ли? gettyImages.com

12 ноября на 96-м году жизни умер американский писатель, актер, продюсер, сценарист и создатель множества персонажей комиксов Стэн Ли.

По всему миру грустят за легендарным мужчиной, так как его смерть стала утратой для мира комиксов и кинематографа.

Ivona предлагает вспомнить, благодаря чему Стэн Ли покорил сердца миллионов людей.

Вселенная Marvel

Комиксы и фильмы по их мотивам от компании Marvel являются целой вселенной, которую обожают во всем мире. Выход новой киноленты ждут с замиранием сердца, в прокате они бьют кассовые рекорды, а по обсуждаемости могут уступить разве что ценам на коммуналку в Украине :) Все это стало возможным именно благодаря работе Стэна Ли, который с 1940-х рисовал комиксы и создавал персонажей, ставших легендарными.

Любимые персонажи

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Капитан Америка, Человек-паук, Железный человек, Халк, Фантастическая четверка, Люди Икс - “детища“ Стэна Ли. Он не просто рисовал супергероев, но и продумывал их чувства, речи и личности. Вряд ли он мог себе представить, насколько перевернет мир комиксов с этими персонажами.

Персонажи вселенной Marvel Depositphotos.com

Автор постоянно жил вместе со своими героями - с момента начала экранизаций комиксов Стэн Ли выступил продюсером всех сериалов и кино о героях Marvel. Сложно переоценить вклад мужчины в историю - на историях о супергероях вырастет еще не одно поколение, к тому же, от них без ума и взрослые.

Камео

Все поклонники вселенной Marvel проходят своеобразный квест, ища Стэна Ли в фильмах франшизы. Все дело в том, что автор комиксов появлялся в каждой киноленте, выполняя камео. Все эти роли эпизодичны, иногда Стэн Ли появляется в кадре лишь на секунду, однако именно этого появления с нетерпением ждут все фанаты.

Существует даже версия о том, что выполняя камео в фильмах вселенной Marvel, Стэн Ли играет персонажа по имени Всевышний (One-Above-All), который является Богом вселенной Marvel и ее творцом.

Напомним, ранее мы сообщали, как голливудские звезды пострадали от пожара "Вулзи", бушующего в Калифорнии.