В Киеве впервые выступят Мальбэк х Сюзанна
Второго февраля 2019 года в Киеве состоится первый большой сольный концерт группы Мальбэк х Сюзанна.
После большого успеха хитов "Равнодушие" и "Гипнозы" Мальбэк и Сюзанна получили признание широкой аудитории. И это всего за полтора года своего существования.
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Сюзанна, известная абсолютному большинству ярким выступлением в шоу "X-фактор" вместе со своим постоянным творческим партнёром Романом Варниным, вокалистом Мальбэка, обосновались на вершине Apple Music и наводнили социальные сети своими треками и совместными видеоклипами.
2 февраля в киевском клубе ATLAS Мальбэк х Сюзанна презентуют свой новый лонгплей Reptiland, а также исполнят свои самые горячие хиты.
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