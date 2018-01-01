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В Киеве впервые выступят Мальбэк х Сюзанна

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Узнай, когда состоится киевский концерт группы Мальбэк х Сюзанна.
В Киеве впервые выступят Мальбэк х Сюзанна
В Киеве впервые выступят Мальбэк х Сюзанна
instagram.com/newradio_vlg/​

Второго февраля 2019 года в Киеве состоится первый большой сольный концерт группы Мальбэк х Сюзанна.

После большого успеха хитов "Равнодушие" и "Гипнозы" Мальбэк и Сюзанна получили признание широкой аудитории. И это всего за полтора года своего существования. 

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Сюзанна, известная абсолютному большинству ярким выступлением в шоу "X-фактор" вместе со своим постоянным творческим партнёром Романом Варниным, вокалистом Мальбэка, обосновались на вершине Apple Music и наводнили социальные сети своими треками и совместными видеоклипами.

2 февраля в киевском клубе ATLAS Мальбэк х Сюзанна презентуют свой новый лонгплей Reptiland, а также исполнят свои самые горячие хиты.

В Киеве впервые выступят Мальбэк х Сюзанна
В Киеве впервые выступят Мальбэк х Сюзанна
пресс-служба

Напомним, украинская певица Оля Полякова поцеловалась взасос на сцене. Смотри видео здесь.

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Теги: Мальбэк и Сюзанна, новости, шоу-биз
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