Оля Полякова поцеловалась взасос на сцене: видео

Украинская певица Оля Полякова ярко выступила на "Лиге смеха".

Исполнительница Оля Полякова удивила поклонников, поцеловавшись взасос на сцене "Лиги смеха".

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Это произошло во время выступления команды "Стояновка", артистка подарила горячий поцелуй капитану команды Ивану Люленову.

После этого судьи поставили "Стояновке" высшие баллы, обеспечив им выход в финал.

Напомним, участника группы Aerosmith Джо Перри госпитализировали. Что произошло с музыкантом, читай здесь.