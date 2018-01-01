Оля Полякова поцеловалась взасос на сцене: видео
Украинская певица Оля Полякова ярко выступила на "Лиге смеха".
Исполнительница Оля Полякова удивила поклонников, поцеловавшись взасос на сцене "Лиги смеха".
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Это произошло во время выступления команды "Стояновка", артистка подарила горячий поцелуй капитану команды Ивану Люленову.
После этого судьи поставили "Стояновке" высшие баллы, обеспечив им выход в финал.
Напомним, участника группы Aerosmith Джо Перри госпитализировали. Что произошло с музыкантом, читай здесь.
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