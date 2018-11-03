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Оля Полякова похвасталась идеальной фигурой в купальнике

Комментариев: 1
Украинская певица Оля Полякова показала, как проводит отдых на Мальдивах.
Оля Полякова похвасталась идеальной фигурой в купальнике
Оля Полякова похвасталась идеальной фигурой в купальнике
Антон Кулаковский

Исполнительница Оля Полякова похвасталась идеальной фигурой в купальнике.

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Снимки были сделаны на Мальдивах, куда артистка отправилась после своего грандиозного шоу "Королева ночи" во Дворце спорта.

Ранее Оля публиковала ряд полностью обнаженных кадров, а сейчас решила покрасоваться в разных купальниках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я люблю!!!! ❤️

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Напомним, ранее Оля Полякова призналась, во сколько ей обошлось гранд-шоу "Королева ночи" во Дворце спорта.

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Теги: Оля Полякова, новости, фото, шоу-бизнес
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  05.11.2018, 14:01
Оценка:  0
pусский
Я идеально пёрнул!
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