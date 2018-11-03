Украинская певица Оля Полякова показала, как проводит отдых на Мальдивах.

Исполнительница Оля Полякова похвасталась идеальной фигурой в купальнике.

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Снимки были сделаны на Мальдивах, куда артистка отправилась после своего грандиозного шоу "Королева ночи" во Дворце спорта.

Ранее Оля публиковала ряд полностью обнаженных кадров, а сейчас решила покрасоваться в разных купальниках.

Напомним, ранее Оля Полякова призналась, во сколько ей обошлось гранд-шоу "Королева ночи" во Дворце спорта.