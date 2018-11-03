Оля Полякова похвасталась идеальной фигурой в купальнике
Украинская певица Оля Полякова показала, как проводит отдых на Мальдивах.
Исполнительница Оля Полякова похвасталась идеальной фигурой в купальнике.
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Снимки были сделаны на Мальдивах, куда артистка отправилась после своего грандиозного шоу "Королева ночи" во Дворце спорта.
Ранее Оля публиковала ряд полностью обнаженных кадров, а сейчас решила покрасоваться в разных купальниках.
Странная штука соц сети и фолловеры, им всегда все не так, то слишком голая, то слишком одетая, то купальник слишком одинаковый, вам господа не угодишь...) да я и не стремлюсь😜 .... кто спрашивал где я? Это #мальдивы #hideawaybeachmaldives и мне понравилось здесь!😍😘
Напомним, ранее Оля Полякова призналась, во сколько ей обошлось гранд-шоу "Королева ночи" во Дворце спорта.
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