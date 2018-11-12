Участника группы Aerosmith госпитализировали
Гитарист и бэк-вокалист рок-группы Aerosmith Джо Перри был госпитализирован после выступления в Нью-Йорке.
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Инцидент произошел в субботу, 10 ноября. Еще во время выступления в Madison Square Garden музыкант почувствовал себя плохо, после чего был доставлен в больницу. Об этом передает американский таблоид TMZ.
Отмечается, что Джо Перри вышел на сцену, чтобы выступить с американским пианистом Билли Джоэлом. Возвращаясь в гримерку, Перри потерял сознание. Прибывшие медики в течение 40 минут пытались привести его в чувство, в результате музыканта забрали на носилках.
У артиста возникли трудности с дыханием, связанные с “застоем в легких". Сейчас он находится в сознании и чувствует себя нормально.
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