Участника группы Aerosmith госпитализировали

Гитарист известной группы Aerosmith был доставлен в больницу в Нью-Йорке: названа причина.

Гитарист и бэк-вокалист рок-группы Aerosmith Джо Перри был госпитализирован после выступления в Нью-Йорке.

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Инцидент произошел в субботу, 10 ноября. Еще во время выступления в Madison Square Garden музыкант почувствовал себя плохо, после чего был доставлен в больницу. Об этом передает американский таблоид TMZ.

Отмечается, что Джо Перри вышел на сцену, чтобы выступить с американским пианистом Билли Джоэлом. Возвращаясь в гримерку, Перри потерял сознание. Прибывшие медики в течение 40 минут пытались привести его в чувство, в результате музыканта забрали на носилках.

У артиста возникли трудности с дыханием, связанные с “застоем в легких". Сейчас он находится в сознании и чувствует себя нормально.

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