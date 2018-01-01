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Умерла звезда фильма "Чудо-женщина"

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В США скончалась голливудская актриса Китти О'Нил: подробности.
Умерла Китти О'Нил
Умерла Китти О'Нил
Кадр из видео

Голливудская актриса Китти О'Нил, которая снялась в фильме "Чудо-женщина" в 1979 году, умерла на 73-м году жизни в Южной Дакоте.

Причиной смерти стало воспаление легких, передает The Washington Post.

Женщина была знаменитой каскадершей. В списке ее достижений выполнение трюков для многих культовых фильмов, в том числе и для "Чудо-женщины".

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Также актриса установила неофициальный женский рекорд скорости на наземном транспортном средстве, получила премию Вольта от Фонда Александра Греем Белла за выдающиеся заслуги в привлечении внимания общественности к проблемам и достижениям глухих и слабослышащих.

Благодаря своим каскадерским достижениям она несколько раз попадала в книгу рекордов Гиннесса.

Напомним, недавно умерла финалистка американского шоу "Голос" Беверли Макклеллан. Подробности читай здесь.

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Теги: Чудо-женщина, Китти О'Нил, новости, шоу-биз
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