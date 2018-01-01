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Умерла финалистка шоу "Голос"

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Скончалась финалистка американского вокального шоу "Голос" Беверли Макклеллан: что об это известно.
Умерла Беверли Макклеллан
Умерла Беверли Макклеллан
GettyImages

30 октября умерла американская певица, финалистка популярного шоу “Голос“ Беверли Макклеллан. 

Артистке было 49 лет, она скончалась от рака. Об этом передает The New York Post.

Певица ушла из жизни в окружении самых близких людей, которые поддерживали ее до конца. Так, на протяжении последнего года она пыталась победить третью стадию рака.

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Не так давно ее госпитализировали в одну из клиник Калифорнии из-за ухудшающегося состояния здоровья. Врачи выяснили, что метастазы опухоли проникли в разные части тела Беверли. Распространившийся недуг и стал причиной его скоропостижной кончины.

Отметим, что в шоу “Голос“ наставницей девушки была Кристина Агилера.

Напомним, ранее умер основатель знаменитого украинского театра Эдуард Митницкий. Подробности читай здесь.

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Теги: Беверли Макклеллан, Голос, новости, шоу-биз
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