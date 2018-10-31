Умер основатель знаменитого украинского театра

Скончался выдающийся украинский режиссер Эдуард Митницкий: что об этом известно.

В среду, 31 октября, на 88-м году жизни умер основатель и бессменный художественный руководитель Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, выдающийся режиссер и педагог, народный артист Украины Эдуард Митницкий.

Читай также: Умер автор хитов Элвиса Пресли и Тины Тернер

Он являлся основателем Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. На странице театра в социальной сети Facebook и сообщили о кончине Митницкого:

С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня ушел из жизни основатель и бессменный художественный руководитель Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, выдающийся режиссер и педагог, народный артист Украины, профессор Эдуард Маркович Митницкий... Выражаем искренние соболезнования родным и близким, разделяем скорбь всех, кто знал или работал с выдающимся мастером.

Когда и где можно будет попрощаться с режиссером, сообщат позже.

Эдуард Митницкий родился в 1931 году. В театрах он поставил более ста спектаклей. В 1988 году он получил звание Народного артиста Украинской ССР.

Напомним, вчера умер легендарный мультипликатор Давид Черкасский.