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Умер основатель знаменитого украинского театра

Комментариев: 2
Скончался выдающийся украинский режиссер Эдуард Митницкий: что об этом известно.
Умер Эдуард Митницкий
Умер Эдуард Митницкий
facebook.com/teatrnalevomberegy

В среду, 31 октября, на 88-м году жизни умер основатель и бессменный художественный руководитель Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, выдающийся режиссер и педагог, народный артист Украины Эдуард Митницкий.

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Он являлся основателем Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. На странице театра в социальной сети Facebook и сообщили о кончине Митницкого:

С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня ушел из жизни основатель и бессменный художественный руководитель Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, выдающийся режиссер и педагог, народный артист Украины, профессор Эдуард Маркович Митницкий...
 
Выражаем искренние соболезнования родным и близким, разделяем скорбь всех, кто знал или работал с выдающимся мастером.

Когда и где можно будет попрощаться с режиссером, сообщат позже.

Эдуард Митницкий родился в 1931 году. В театрах он поставил более ста спектаклей. В 1988 году он получил звание Народного артиста Украинской ССР.

Напомним, вчера умер легендарный мультипликатор Давид Черкасский.

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Теги: Эдуард Митницкий, Театр Драмы и комедии на Левом берегу, новости
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  31.10.2018, 15:54
Оценка:  0
pусский
Гы-гы-гы, на укропских жидов пошёл мор! Сейчас Давидка с Марковичем наверняка уже бухают нектар и закусывают амброзией в еврейском раю!
Котофунтик    31.10.2018, 14:39
Оценка:  -1
Котофунтик
Вылитый Ленин.
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