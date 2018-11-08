Наталья Могилевская презентовала клип, посвященный Кузьме

Украинская певица Наталья Могилевская выпустила клип на песню "Personal Jesus", которую посвятила погибшему музыканту Андрею Кузьменко, фронтмену группы «Скрябин».

Идея видео "Personal Jesus" Натальи Могилевской принадлежит Ольге Навроцкой, знаменитому украинскому дизайнеру. По ее словам, Кузьма многое хотел бы сказать сегодняшней Украине, но не может, именно так родилась ее идея использовать в клипе сурдоперевод.

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Идею песни поддержала общественная организация "Вiдчуй" совместно со школой Натальи Могилевской "Talant school", вместе такие разные дети с нарушением слуха и без сделали постановку на песню "Personal Jesus" в прямом эфире передачи "Танцi з зiрками" на канале 1+1.

Всеукраинская премьера растрогала телезрителей до глубины души. Наталья Могилевская говорит:

Я хочу поблагодарить украинскую прессу, непосредственно журналистов за потрясающую реакцию на песню "Personal Jesus" и очень трогательные заголовки после премьеры песни на канале 1+1. За всю карьеру в шоу бизнесе я не помню такой реакции ни на одну из своих песен. Я рада знать, что в сфере шоубиза Украины меня окружают открытые сердца. Я хочу жить в такой Украине, и я верю, что Кузьма молится за нас.

Смотри клип Наталии Могилевской "Personal Jesus" здесь:

Напомним также, что ТНМК выпустили клип «Янголи».