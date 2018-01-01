Премьера дня: ТНМК выпустили клип «Янголи»

Украинская группа «Танок На Майдані Конго» представила видеоклип к новому синглу «Янголи» и анонсировала скорый выход мини-альбома.

В мощный финальный залп уходящего релизного года заряжен долгожданный новый мини-альбом от ТНМК, выход которого намечен на 23 ноября. Предваряет релиз пилотный сингл «Янголи», в поддержку которого ТНМК сняли впечатляющее видео.

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История клипа берет начало в инди-фешн фильме известного украинского дизайнера и режиссера Ольги Навроцкой «Inseparable» («Нерозлучнi»), который летом 2018 года произвел фурор на La Jolla International Fashion Film Festival в Калифорнии. Первый фильм от украинской команды получил сразу семь номинаций, включая основную – «Лучшая картина» и премию за лучшие костюмы. Немногим позже «Нерозлучнi» получили еще две номинации (в том числе, лучшая музыка) на LondonFashionFilmFestival.

Ольги Навроцкая говорит:

Сначала была музыка, которую написал Фагот. Потом появилась идея для фешн-видео. Затем слова песни и, наконец, клип для ТНМК. Я увидела сцену, которая вызвала во мне смешанные чувства… Это был поцелуй ангела и демона. В этом момент я внезапно осознала, насколько близкие отношения связывают добро и зло в нашем мире и поняла, что они неразделимы.

Все костюмы для видео разработала Ольга и ее команда. Часть из них взяты из коллекции бренда NAVRO:

Мы делали маски на 3D-принтере, а веточки для головного убора собирали во дворе нашего шоурума. У нас был настоящий творческий процесс. А в нем всегда есть немного от мистики.

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Главным связующим звеном сюжета стала сова – птица, чей символ во многих культурах трактуют по-разному:

В этом их сила! Совы – совсем не те, кем кажутся нам.

В образе Фагота есть три полоски Шивы на лбу. Он рассказчик из другого мира. С его появлением клип обрел иной объем и новые краски.

Оператором видео стал Владимир Шкляревский. SFX – Film.Ua и студия Postmodern.

Смотрите клип «Янголи» ТНМК здесь:

Напомним также, что фронтмен Epolets представил дебютный релиз сольного проекта Мауглi.