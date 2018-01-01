Звезда проекта "Голос. Діти" экранизировала личную трагедию

В дебютном клипе артистка предстала в новом образе без привычных канекалонов. Максимально аскетичная атмосфера, никаких вычурных платьев, блеклые цвета сепии выгоревших фотографий. Так выглядит ностальгия, которая разрастается до безумных размеров, поглощая реальность.

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Именно этот процесс психики изобразила режиссер клипа Алена Ткаченко. Она ухитрилась окунуться в сознание Вероники Коваленко, и зафиксировать момент личной трагедии, которая для стороннего наблюдателя кажется избитой и мелочной.

Артистка поделилась, что искренние чувства всегда интенсивны. Особенно – у подростка. В момент съемок Вероника вспоминала некоторых важных для нее людей.

Вероника Коваленко делится:

Когда мы любим, искренне отдаем самое дорогое, что у нас есть — частички нашего сердца. А когда любимый человек уходит, забрав с собой осколки души, это с кровью выдирает части нашего сердца. Чтобы облегчить страдания, мы погружаемся в прошлое, и снова и снова пытаемся внушить себе, что реальность – это тревожный сон, который вот-вот закончится. Так хочется отмотать пленку всего на день назад, чтобы все отменить.

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Видео снято одним кадром и без монтажных склеек — непростая задача для работы. По словам режиссера, суть приема — передать, как неподконтрольные эмоции живут своей жизнью: ими невозможно овладеть, их нельзя порезать на кадры и дубли. Они ярче реальности.

Напомним также, что Billboard назвал “Женщину года“.