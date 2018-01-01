Ольга Сумская рассекретила свою роль в драме "Крепостная"
Народная артистка Украины Ольга Сумская сыграла мать главного героя Софью Косач в новом сериале канала СТБ “Крепостная“.
О своей героине актриса говорит так:
Я очень люблю свою героиню. Софья Косач – мать большого семейства. Она – это благородство, утонченность, интеллигентность. К ее судьбе интересно прикоснуться. Я давно мечтала о такой роли и мечта осуществилась. В таких проектах актер чувствует себя в другом пространстве: манеры, походка, взгляд, движения. Когда я впервые пришла на съемочную площадку, меня затянули в корсет, надели кринолин, я сразу почувствовала себя на своем месте. Моя Софья абсолютно отличается от всего, что я играла до этого. Это драматическая глубокая роль, о которой можно только мечтать. Такая судьба, перипетии, выпавшие на ее печи, переживания, эмоции, которые мне пришлось сыграть, забыть невозможно.
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Также Ольга отметила, что на лице почти нет мейкапа, чистые глаза, и это ей очень нравится. А также поделилась мнением о нарядах, которые ей пришлось примерить:
Работа художника по костюмам невероятна! Дмитрий Курята очень удачно почувствовал каждый образ. Я была потрясена. Такой молодой парень, но какое чувство нюансов, стиля и профессиональный подход. Кружево, брошки ручной работы, ткани, кринолин. Ты же не можешь просто идти, нужно лавировать, чтобы войти в комнату. Я давно не работала в кринолинах такого размера.
Премьера масштабной костюмированной драмы “Крепостная“ состоится уже весной на телеканале СТБ. По сюжету, 18-летняя Катерина красива, умна и волею своей крестной матери Анны Червинской (Юлия Ауг) воспитана как барышня благородных кровей, но для всего мира Катерина – лишь собственность самого богатого помещика в Нежине Петра Червинского (Станислав Боклан). Девушка влюбляется в молодого дворянина Алексея Косача (Алексей Яровенко), но на пути к счастью, свободе и любви ей предстоит преодолеть множество испытаний.
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