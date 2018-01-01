Ольга Сумская рассекретила свою роль в драме "Крепостная"

Весной на телеканале СТБ состоится премьера масштабной костюмированной драмы "Крепостная", где одну из главных ролей исполнила народная артистка Украины Ольга Сумская.

Народная артистка Украины Ольга Сумская сыграла мать главного героя Софью Косач в новом сериале канала СТБ “Крепостная“.

О своей героине актриса говорит так:

Я очень люблю свою героиню. Софья Косач – мать большого семейства. Она – это благородство, утонченность, интеллигентность. К ее судьбе интересно прикоснуться. Я давно мечтала о такой роли и мечта осуществилась. В таких проектах актер чувствует себя в другом пространстве: манеры, походка, взгляд, движения. Когда я впервые пришла на съемочную площадку, меня затянули в корсет, надели кринолин, я сразу почувствовала себя на своем месте. Моя Софья абсолютно отличается от всего, что я играла до этого. Это драматическая глубокая роль, о которой можно только мечтать. Такая судьба, перипетии, выпавшие на ее печи, переживания, эмоции, которые мне пришлось сыграть, забыть невозможно.

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Также Ольга отметила, что на лице почти нет мейкапа, чистые глаза, и это ей очень нравится. А также поделилась мнением о нарядах, которые ей пришлось примерить:

Работа художника по костюмам невероятна! Дмитрий Курята очень удачно почувствовал каждый образ. Я была потрясена. Такой молодой парень, но какое чувство нюансов, стиля и профессиональный подход. Кружево, брошки ручной работы, ткани, кринолин. Ты же не можешь просто идти, нужно лавировать, чтобы войти в комнату. Я давно не работала в кринолинах такого размера.

Премьера масштабной костюмированной драмы “Крепостная“ состоится уже весной на телеканале СТБ. По сюжету, 18-летняя Катерина красива, умна и волею своей крестной матери Анны Червинской (Юлия Ауг) воспитана как барышня благородных кровей, но для всего мира Катерина – лишь собственность самого богатого помещика в Нежине Петра Червинского (Станислав Боклан). Девушка влюбляется в молодого дворянина Алексея Косача (Алексей Яровенко), но на пути к счастью, свободе и любви ей предстоит преодолеть множество испытаний.

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