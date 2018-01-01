"Голос. Діти-5": когда пройдут финальные кастинги в Киеве

Телеканал "1+1" анонсировал даты финальных открытых кастингов детского певческого проекта "Голос. Діти-5".

Финальные кастинги на шоу “Голос. Діти-5“ состоятся 1 и 2 декабря в Киеве на ВДНХ, в 12 павильоне.

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На прослушивание смогут прийти все, кто не успел посетить кастинги в 5 крупнейших городах Украины: Киеве, Одессе, Львове, Харькове и Днепре. Свои силы на главной детской вокальной сцене страны могут попробовать дети в возрасте от 7 до 14 лет.

Для того, чтобы принять участие в проекте, необходимо заполнить форму и прийти на “предварительное прослушивание“ - этап кастинга, который не является эфирным. Во время этого этапа потенциальные участники проходят прослушивания у продюсеров проекта. Претендентам необходимо подготовить 5-6 “минусовок“ разножанровых песен на разных языках, с которыми они хотели бы выступить на “прослушивании вслепую“.

“Голос. Діти“ - это единственное вокальное детское шоу Украины - адаптация голландского формата компании Talpa “The Voice Kids“. По правилам шоу, с участниками работают звездные наставники, которые представляют разные стили музыки. Тренеры формируют свои команды во время “выбора вслепую“, ориентируясь только на вокальные данные, ведь они сидят спиной к конкурсантам. После того, как каждый из наставников сформировал свою команду, лучшие из лучших должны пройти еще три этапа: “вокальные бои“, полуфинал и финал. Победитель проекта избирается путем зрительского голосования и получает звание детского “Голоса страны“.

В четвертом сезоне победительницей стала юная казахстанская певица Данелия Тулешова, которая была в команде популярного певца MONATIK. Осенью стало известно, что девочка готовится представлять свою страну на детском певческом конкурсе “Евровидение-2018“, которое состоится 25 ноября в Минске.

Напомним, украинская певица Оля Полякова рассказала, во сколько ей обошлось грандиозное шоу “Королева ночи“ во Дворце спорта.