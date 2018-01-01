"Х-Фактор 9": на сцену вернется звезда 90-х

Шоу "Х-фактор" дает участникам 9 сезона последнюю возможность попасть в тренировочный лагерь: анонс выпуска от 3 ноября.

Девять недель судьи искали народные таланты в каждом уголке страны, и уже в субботу, 3 ноября, на СТБ - завершающий десятый кастинг, который покажет, кто же достоин пройти дальше и получить шанс выиграть миллион.

Именно в последний день прослушиваний состоится грандиозное возвращение секс-символа 90-х, лидера хит-парадов, знаменитого EL Кравчука. Когда-то он был одним из самых обсуждаемых артистов страны, однако, в последние годы об артисте практически ничего не было слышно, но с помощью "Х-фактора" он планирует начать новый виток в своей карьере:

Сейчас у меня стали появляться новые песни, которые, я надеюсь, с помощью "Х-фактора" и канала СТБ услышит очень много людей. Я всегда шел в разрез с общественным мнением, мне интересно взрывать общепринятые стереотипы, и сейчас я хочу зажечь и взорвать стереотипы, связанные с El Кравчуком, и показать себя настоящего.

Как признается судья шоу Андрей Данилко, именно он советовал звезде 90-х попробовать себя в этом шоу:

Я ему еще в прошлом году говорил: "Иди на "Х-фактор", он покажет тебя так, как не покажет ни одна программа.

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А также на десятом кастинге покорять сцену будет интернет-звезда, школьный учитель английского языка, девушка, чей голос звучит в рекламах и мультфильмах и даже румынская семья.

"Х-Фактор 9" пресс-служба канала СТБ

А один из участников окажется готовым пойти на все ради победы – и даже на скандал с членом жюри:

Андрей Михайлович, я могу и с вами поскандалить.

Чем обернется такое дерзкое поведение для парня и зачем на шоу второй эфир подряд приходит шоумен Дядя Жора, увидим уже в субботу, 3 ноября, в 19:00 в эфире вокального шоу "Х-фактор" на СТБ.

Напомним, ранее мы сообщали, чем зрителей удивит 11 эфир шоу "Танці з зірками 2018" от 4 ноября.