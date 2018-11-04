Как прошел 11 выпуск шоу "Танці з зірками 2018": узнай итоги выпуска.

"Танці з зірками 2018": кто покинул шоу в 11 эфире пресс-служба канала 1+1

В воскресенье, 4 ноября, вышел 11 прямой эфир шоу “Танці з зірками 2018“, по итогам которого проект покинула одна из пар.

На этот раз уйти из шоу пришлось Денису Беринчику и Кате Белявской.

В зоне риска вместе с ними оказались Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.

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Парам пришлось станцевать “танец за жизнь“, после которого члены жюри и приняли решение о том, кто покинут шоу.

К слову, Денис Беринчик уже покидал проект в 7 эфире, однако, его вернули после ухода Оксаны Марченко.

Вот как выглядела турнирная таблица 11 эфира “Танців з зірками 2018“:

Таким образом, в шоу остались пять звезд: экс-участник реалити “Холостяк“ Иракли Макацария, юморист и тренер “Лиги смеха“ Игорь Ласточкин, актер Павел Вишняков, украино-боливийская певица Michelle Andradе и телеведущая Леся Никитюк.

Напомним, квартиру бывшой участницы шоу “Танці з зірками 2018“ Аниты Луценко ограбили. Подробности читай здесь.