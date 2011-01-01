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"Танці з зірками 2018": чем зрителей удивит 11 эфир

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В это воскресенье, 4 ноября, в 21:00 на телеканале "1+1" состоится одиннадцатый прямой эфир обновленного проекта "Танці з зірками", темой которого станет "Карнавал. Танцы народов мира".
"Танці з зірками 2018": чем зрителей удиит 11 эфир
"Танці з зірками 2018": чем зрителей удиит 11 эфир
пресс-служба канала 1+1

Финал “Танців з зірками 2018“ уже близко, конкуренция на паркете начинает проявляться еще больше. После прошлого эфира пары снова вернулись к своим партнерам, а танцор Женя Кот, который пропустил две недели из-за болезни, готов вернуться в проект.

Звездные участники будут снова покорять сердца телезрителей новыми яркими номерами и сложными поддержками.

Так, Денис Беринчик с Екатериной Белявский покажут зрителям румбу в японском стиле. На этот раз спортсмен превратится в самурая, а его партнерша - на гейшу. Комик Игорь Ласточкин примеряет на себя образ индийского полицейского, который будет защищать продавщицу Илону Гвоздеву от грабителей. Пара продемонстрирует индийское диско с романтическим финалом. Актер Павел Вишняков и Юлия Сахневич попадут на Венецианский карнавал, танцуя фьюжн, а Иракли Макацария и Яна Заяц погрузят зрителей в страстное фламенко в Испании. Леся Никитюк со своим партнером Максимом Ежовым станцуют феерическую самбу в Бразилии, а Michelle Andrade и Женя Кот продемонстрируют фолк в украинском стиле.

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Компании бессменному ведущему Юрию Горбунову на звездном балконе снова составит любимый комик страны и участник прошлого сезона “Танців з зірками“ Юрий Ткач. Артист будет встречать участников на балконе, а также первым узнавать их впечатления и эмоции от оценок, которые будут им ставить судьи проекта MONATIK, Екатерина Кухар и Влад Яма.

Специальной гостьей эфира станет популярная певица, победительница “Евровидения-2017“, Джамала, которая выступит перед зрителями в новом образе и споет премьерную композицию.

Напомним, бывшую участницу шоу “Танці з зірками 2018“ Аниту Луценко ограбили. Подробности читай здесь.

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Теги: Танці з зірками 2018, Юрий Ткач, Женя Кот, Джамала, новости, фото, шоу-биз
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