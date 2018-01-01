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Аниту Луценко ограбили

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У известного украинского фитнес-тренера Аниты Луценко еще и угнали машину.
Аниту Луценко ограбили
Аниту Луценко ограбили
пресс-служба

Фитнес-тренер, бывшая участница шоу “Танці з зірками 2018“ Анита Луценко попросила у поклонников о помощи.

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Анита на своей странице в социальной сети Facebook призналась, что неизвестные ограбили ее квартиру и угнали машину:

У меня тут ЧП-ешечка. Ограбили квартиру и угнали машину!
Упс! Это я о чём)
Негативную сторону соцсетей я усекла, пора пробовать позитивную!

Так, Луценко попросила сообщить ей, если кто-то увидит ее машину:

Увидите Nissan Juke Белый АА8314РІ пишите и звоните ‭0 730 509 735‬
Отблагодарим! Сильно)
Перепост!
P.S. Наконец-то избавились от нелюбимой красной коляски

В Instastories Анита рассказала, что именно воры вынесли из ее квартиры. У нее украли все украшения — даже поощрительный ювелирный приз за участие в "Танцях з зірками 2018". У фитнес-тренера не осталось ни одного кольца. В квартире остался лишь один браслет. Также у нее остались те украшения, в которых она отправилась в Доминикану, к примеру, серьги и подвеска.

Кроме того, воры украли всю обувь мужа Луценко. 

Напомним, народный артист Украины Павел Зибров составил топ-5 сексуальных украинок. Кто в него вошел, читай здесь. 

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Теги: Анита Луценко, новости, фото, шоу-биз
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