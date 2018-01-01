Аниту Луценко ограбили

У известного украинского фитнес-тренера Аниты Луценко еще и угнали машину.

Фитнес-тренер, бывшая участница шоу “Танці з зірками 2018“ Анита Луценко попросила у поклонников о помощи.

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Анита на своей странице в социальной сети Facebook призналась, что неизвестные ограбили ее квартиру и угнали машину:

У меня тут ЧП-ешечка. Ограбили квартиру и угнали машину!

Упс! Это я о чём)

Негативную сторону соцсетей я усекла, пора пробовать позитивную!

Так, Луценко попросила сообщить ей, если кто-то увидит ее машину:

Увидите Nissan Juke Белый АА8314РІ пишите и звоните ‭0 730 509 735‬

Отблагодарим! Сильно)

Перепост!

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В Instastories Анита рассказала, что именно воры вынесли из ее квартиры. У нее украли все украшения — даже поощрительный ювелирный приз за участие в "Танцях з зірками 2018". У фитнес-тренера не осталось ни одного кольца. В квартире остался лишь один браслет. Также у нее остались те украшения, в которых она отправилась в Доминикану, к примеру, серьги и подвеска.

Кроме того, воры украли всю обувь мужа Луценко.

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