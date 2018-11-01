"Зважені та щасливі": кто получил черные футболки

В четверг, 1 ноября, на телеканале СТБ состоялся десятый выпуск самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі".

Участники шоу "Зважені та щасливі" побывали в гостях у проекта "Хто зверху?", где примерили на себя роль участников шоу. В противостоянии родители-дети победила команда детей.

На взвешивании традиционно первым на весы стал тренер Василий Вирастюк. На этой неделе весы показали 0 кг. Но это достаточно неплохой результат, ведь целью Василия является не потерять свои мышцы.

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Под желтую линию попала команда желтых – Наталья и Людмила Мотыки. Они показали шокирующий результат для десятой недели - +2 килограмма. И мать, и дочь набрали по одному килограмму. Поэтому через две недели они будут бороться на битве лузеров за право остаться на проекте.

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Смотрите "Зважені та щасливі" каждый четверг в 20:00 на телеканале СТБ.

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