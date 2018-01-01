«Зважені та щасливі»: кто покинул проект в 9 выпуске

Эта неделя была для участников шоу «Зважені та щасливі» экспериментальной: узнай, как они справились з заданиями.

На этой неделе участники проекта «Зважені та щасливі» вновь попробовали разные виды диет и методов тренировок, чтобы показать зрителям, какой эффект они дают на самом деле.

Участники попробовали: голливудскую диету, шесть лепестков, белково-углеводную, разгрузочные дни, грейпфрутовую. Каждый выбрал свою на аукционе за заработанные заранее балы.

Саша из синей команды считает:

Были нестандартные тренировки и нестандартная диета. Было сложно предугадать, как организм себя поведет.

Читайте также: Из "Дизель шоу" уходит один из участников из-за смерти Марины Поплавской

Хотя Саша и скинул 6 кг, но за неделю на диете, его организм истощился, и участник чуть не потерял сознание на взвешивании.

Тренер Василий Вирастюк считает:

Диеты не приведут ни к чему хорошему. Не дают они результат. Только правильный рацион питания. Похудеть – одно, но важно, остаться здоровым.

Тренер шоу Марина Боржемская-Узелкова прокомментировала экспериментальную неделю:

Я ожидала плохой результат у своих команд. Им не хватало сил на тренировки из-за диет. 50 грамм мяса в день для человека, у которого вес 100 кг – это ничто.

Василий Вирастюк за неделю скинул 1 кг. Теперь его вес составляет 140 кг, и это, признался Вася, критичный для него вес. Ведь именно на такой отметке останавливалось его похудение ранее. 15 лет назад он весил 138 кг, когда ездил на свои первые соревнования. И он стремится на следующей неделе достичь именно такой отметки.

После взвешивания черные футболки получили команды зеленых и красных. В одной из самых экстремальных битв лузеров победили красные.

Читайте также: "Танці з зірками 2018": где смотреть 10 эфир онлайн

Но на этой неделе состоялась еще одна неожиданная битва за жизнь. Поскольку Мирослава Ульянина пригласила Женю и Веронику из голубой команды, которые на прошлой неделе покинули проект без шанса на борьбу. Они должны были вновь доказать свое право находиться в лагере похудения.

Девочки не смогли в очередной раз совладать со своими страхами, поэтому на полпути к желанному возвращению отказались от испытания. Второй раз Евгения и Вероника покинули проект «Зважені та щасливі».

Напомним также, что в "Дизель студио" рассказали, как будут работать после фатального ДТП.