По ТВ покажут сольный концерт Олега Винника: где смотреть

7 и 9 ноября состоятся два больших сольных концерта украинского исполнителя Олега Винника: узнай, где их можно будет посмотреть.

Где смотреть концерт Олега Винника "Ты в курсе" пресс-служба канала "Украина"

Считанные дни остаются до масштабного шоу популярного украинского певца и композитора Олега Винника. Музыкальный праздник состоится в киевском Дворце спорта – в этом году артист даст сразу два концерта 7 и 9 ноября. Увидеть новое шоу Олега Винника "Ты в курсе" миллионы украинцев смогут эксклюзивно в эфире канала "Украина" в канун новогодних праздников.

Директор Департамента развлекательных программ канала "Украина" Анатолий Сябро говорит:

Это долгожданный концерт для миллионов поклонников творчества Олега Винника. А все яркие события в жизни страны, конечно, в эфире канала "Украина". Главная задача телеверсии – максимально передать атмосферу и настроение этого грандиозного шоу, чтобы телезрители ощутили эффект присутствия на концерте, получили всю гамму позитивных эмоций от встречи с любимым артистом.

Чтобы зафиксировать все самые яркие моменты большого киевского шоу Олега Винника, во время концерта будут работать 18 камер. Зрителей ждет совершенно новая сцена и визуализация, яркие спецэффекты, а также креативные постановки и театрализованные номера. Режиссером-постановщиком музыкального праздника стал Сергей Неклева.

Где смотреть концерт Олега Винника "Ты в курсе" пресс-служба канала "Украина"

Сам Олег Винник говорит о концерте так:

Мы решили на столичной площадке показать эксклюзивное шоу, вместе с режиссером Сергеем Неклевой под каждую песню разработали отдельную историю. Будет ярко, креативно, интересно и, надеюсь, надолго запомнится зрителям.

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В шоу-программе прозвучат абсолютные хиты музыканта "Нино", "Счастье", "Як жити без тебе", "Вовчиця", а также композиции из новых альбомов Винника. Кроме того, зрители услышат заглавный трек "Ты в курсе", на который артист снял яркий fashion-клип.

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