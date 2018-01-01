Наталка Карпа презентовала осенний трек "В обіймах"

Популярная украинская певица Наталка Карпа представила новую осеннюю композицию - "В обіймах" и рассказала, о чем мечтает каждая девушка холодными вечерами.

Украинская песня Наталка Карпа презентовала нежный романтический трек под названием “В обіймах“. Автором песни является талантливая галичанка - Тина Петрив, которая вместе с DJ Glova сделали эту композицию качественным осенним треком в стиле house.

Сама Наталка говорит о треке так:

Впервые демо этого трека я услышала ещё весной, тогда же познакомилась и с Тиной Петрив, автором текста и музыки этой песни. Когда я услышала “В обіймах“, сразу поняла, что хочу иметь её в своём репертуаре, но запуск придержать до осени, потому что мне она показалась хорошим осенним треком. Даже психологически, когда начинаются холода, капает дождь, начинается отопительный сезон - ты завариваешь горячий чай с медом и, где-то подсознательно, закрывая глаза, понимаешь, что хочешь в объятия любимого человека. Поэтому, соответственно, мне хочется всех меломанов, слушателей охватить нежными объятиями качественной украинской музыки.

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“В обіймах“ вошла в альбом “Сонцезалежна“, который Наталка представила в июле этого года. Что касается видеоработы, артистка пока не планирует выпускать клип, но уже имеет несколько идей для визуализации песни. На этот раз Наталка решила дать песни шанс быть услышанной, а слушателям возможность права выбора:

Если наши слушатели в радиоэфирах поддержат этот трек - жизнь идеям в виде видеоистории мы дадим однозначно, поэтому хорошего прослушивания и теплой, яркой, качественносаундной осени.

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