"МастерШеф-8": кто вчера покинул шоу

Узнай, кто ушел из кулинарного проекта "МастерШеф-8" в эфире от 31 октября.

"МастерШеф-8": кто покинул шоу в эфире от 31.10.2018 СТБ

Во вчерашнем выпуске “МастерШеф-8“ на канале СТБ прошла битва черных фартуков на высокой кухне. Рабочие поверхности для готовки были подняты на два метра, поэтому участникам приходилось готовить, забираясь на высоту.

На битву черных попали аж 9 человек: Иван Миланович, Лев Маркович, Даринка Цокало, Элина Павленко, Люба Бляшка, Влад Мицкевич, Женя Кирсанов, Алексей Бжицкий и Анжела Липская. Судьи им оставили 6 высоких рабочих поверхностей и всего 2 тумбы.

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За полтора часа, если не учитывать физических усложнений на конкурсе, у участников была полная свобода творчества. До начала конкурса Эктор Хименес-Браво прочитал стихотворение и дал единственное наставление участникам: их блюдо должно быть написано языком поэзии.

У некоторых участников получилось сотворить настоящие кулинарно-поэтические шедевры. Но справились не все. Женя подал пересушенную курицу и букет петрушки на тарелке. Судьи назвали его блюдо “никудышным“.

В итоге, проект покинул Евгений Кирсанов. На “МастерШеф-8“ осталось 11 человек.

Евгений Кирсанов пресс-служба канала СТБ

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