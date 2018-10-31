Победители "МастерШефа" сразятся на кухне

Узнай, чего ожидать от сегодняшнего выпуска кулинарного шоу "МастерШеф-8".

Победитель 5 сезона “МастерШеф“ Евгений Клопотенко и победитель 7 сезона Вадим Бжезинский (Пава) стали настоящими кумирами для телезрителей. Они оба прошли испытания не только на проекте, но с отличием окончили парижскую школу Le Cordon Bleu и завоевали признание в кулинарном мире.

А уже 31 октября в эфире СТБ эти двое сразятся на кухне “МастерШеф“. Они станут капитанами команд этого сезона и попробуют привести своих участников к победе.

Читай также: "МастерШеф-8": кто вчера покинул шоу

В одном из самых туристических мест, на Почтовой площади в Киеве, команды будут готовить блюда, а потом продавать их простым прохожим. Естественно, победит тот, кто заработает больше всего денег. Судья “МастерШеф“ Дмитрий Горовенко говорит:

Работая под руководством таких культовых победителей, сегодня участникам стыдно не стать миллионерами.

У обеих команд одинаковый набор продуктов. Меню для участников составят их капитаны, Женя и Вадим, после чего судьи выделили целых 2,5 часа на готовку, и после еще один час – на продажу.

Кто же сегодня приведет свою команду к победе, Клопотенко или Пава, зрители увидят в 20:00 на канале СТБ.

Напомним, украинская певица Оля Полякова полностью обнажилась на фото. Пикантный кадр артистки смотри здесь.