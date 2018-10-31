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Победители "МастерШефа" сразятся на кухне

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Узнай, чего ожидать от сегодняшнего выпуска кулинарного шоу "МастерШеф-8".
"МастерШеф-8": анонс выпуска от 31 октября
"МастерШеф-8": анонс выпуска от 31 октября
пресс-служба канала СТБ

Победитель 5 сезона “МастерШеф“ Евгений Клопотенко и победитель 7 сезона Вадим Бжезинский (Пава) стали настоящими кумирами для телезрителей. Они оба прошли испытания не только на проекте, но с отличием окончили парижскую школу Le Cordon Bleu и завоевали признание в кулинарном мире.

А уже 31 октября в эфире СТБ эти двое сразятся на кухне “МастерШеф“. Они станут капитанами команд этого сезона и попробуют привести своих участников к победе.

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В одном из самых туристических мест, на Почтовой площади в Киеве, команды будут готовить блюда, а потом продавать их простым прохожим.  Естественно, победит тот, кто заработает больше всего денег. Судья “МастерШеф“ Дмитрий Горовенко говорит:

Работая под руководством таких культовых победителей, сегодня участникам стыдно не стать миллионерами.

У обеих команд одинаковый набор продуктов. Меню для участников составят их капитаны, Женя и Вадим, после чего судьи выделили целых 2,5 часа на готовку, и после еще один час – на продажу.

Кто же сегодня приведет свою команду к победе, Клопотенко или Пава, зрители увидят в 20:00 на канале СТБ.

Напомним, украинская певица Оля Полякова полностью обнажилась на фото. Пикантный кадр артистки смотри здесь.

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Теги: МастерШеф, Евгений Клопотенко, Вадим Бжезинский, новости, фото, шоу-биз
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