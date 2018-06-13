Самая красивая женщина Таиланда погибла: подробности

Королева красоты Таиланда Нусара Сукнамай разбилась в авиакатастрофе: подробности трагедии.

33-летняя экс-обладательница титула "Самая красивая женщина Таиланда" Нусара Сукнамай трагически погибла в авиакатастрофе в Великобритании.

Об этом передает Daily Mail.

В вертолете модель находилась вместе со своим шефом — тайским миллиардером, владельцем футбольного клуба "Лестер" Вишаем Шривадданапрабхой.

Трагедия произошла 27 октября в английском графстве Лестершир возле стадиона King Power. Катастрофа случилась буквально через несколько минут после взлета. Причиной падения воздушного судна стал отказ хвостового винта, в результате чего вертолет начал вращаться вокруг своей оси, упал и загорелся.

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В 2005 году девушка завоевала титул вице-мисс конкурса красоты Miss Thailand Universe и стала победительницей на Miss Thailand Intercontinental, но, несмотря на успех, Нусара покинула модельную карьеру.

Говорят, что Нусара Сукнамай была личной помощницей владельца "Лестера", однако чем именно она занималась, пока неизвестно.

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