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Самая красивая женщина Таиланда погибла: подробности

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Королева красоты Таиланда Нусара Сукнамай разбилась в авиакатастрофе: подробности трагедии.
Модель Нусара Сукнамай погибла в авиакатастрофе
Модель Нусара Сукнамай погибла в авиакатастрофе
instagram.com/zara_nusara

33-летняя экс-обладательница титула "Самая красивая женщина Таиланда" Нусара Сукнамай трагически погибла в авиакатастрофе в Великобритании.

Об этом передает Daily Mail.

В вертолете модель находилась вместе со своим шефом — тайским миллиардером, владельцем футбольного клуба "Лестер" Вишаем Шривадданапрабхой. 

Трагедия произошла 27 октября в английском графстве Лестершир возле стадиона King Power. Катастрофа случилась буквально через несколько минут после взлета. Причиной падения воздушного судна стал отказ хвостового винта, в результате чего вертолет начал вращаться вокруг своей оси, упал и загорелся.

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В 2005 году девушка завоевала титул вице-мисс конкурса красоты Miss Thailand Universe и стала победительницей на Miss Thailand Intercontinental, но, несмотря на успех, Нусара покинула модельную карьеру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wednesday 💚❤️ #wednesday #redlipstick

Публикация от Nusara Suknamai (@zara_nusara)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daydream 🍃☘️🌿🌾🌱🌿🌾 #daydream

Публикация от Nusara Suknamai (@zara_nusara)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chilling 👱🏻‍♀️ #chill #niceweather #uk #summer

Публикация от Nusara Suknamai (@zara_nusara)

Говорят, что Нусара Сукнамай была личной помощницей владельца "Лестера", однако чем именно она занималась, пока неизвестно.

Напомним, ранее появились неожиданные подробности смерти солиста украинской группы "Нэнси" Сергея Бондаренко.

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Теги: Нусара Сукнамай, новости
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