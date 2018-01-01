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Виноваты врачи? Появились новые подробности смерти солиста "Нэнси"

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Друг умершего музыканта Сергея Бондаренко назвал вероятную причину его смерти.
От чего умер Сергей Бондаренко из "Нэнси"
От чего умер Сергей Бондаренко из "Нэнси"
.facebook.com/sergey.nensi

Солист украинской группы “Нэнси“ Сергей Бондаренко, который внезапно скончался 18 октября, мог умереть из-за ошибки врачей.

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Такую версию выдвинул его друг, гитарист группы “Мираж“ Алексей Горбашов. Об этом передает “СтарХит“.

По словам Алексея, в больнице Сергею могли занести какую-то смертельную инфекцию:

Умирать Сережа не собирался. Да, у него были какие-то проблемы со здоровьем, но не настолько, чтоб умирать в 31 год. Толик и Лена (родители певца) сами не поняли, что с ним произошло. По их словам, у него какая-то шишка вылезла на спине. В больнице ее вырезали. Но, согласитесь, от этого люди не умирают. Судя по всему, в организме развилась какая-то инфекция.

Горбашов утверждает, что музыканто стало очень плохо именно после операции:

После операции Сереже стало только хуже. Его увезли в реанимацию. Подключили к аппарату искусственного дыхания, а через два дня, 18 октября он умер.

Отметим, что Сергей Бондаренко являлся солистом группы “Нэнси“ с 2007 года. Сам коллектив был создан его отцом Анатолием Бонадренко еще в 1992 году в Донецкой области.

Напомним, ранее был назван официальный девиз конкурса "Евровидение-2019". Как он звучит, читай здесь.

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Теги: Сергей Бондаренко, Нэнси, новости, шоу-биз
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