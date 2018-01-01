Виноваты врачи? Появились новые подробности смерти солиста "Нэнси"

Друг умершего музыканта Сергея Бондаренко назвал вероятную причину его смерти.

Солист украинской группы “Нэнси“ Сергей Бондаренко, который внезапно скончался 18 октября, мог умереть из-за ошибки врачей.

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Такую версию выдвинул его друг, гитарист группы “Мираж“ Алексей Горбашов. Об этом передает “СтарХит“.

По словам Алексея, в больнице Сергею могли занести какую-то смертельную инфекцию:

Умирать Сережа не собирался. Да, у него были какие-то проблемы со здоровьем, но не настолько, чтоб умирать в 31 год. Толик и Лена (родители певца) сами не поняли, что с ним произошло. По их словам, у него какая-то шишка вылезла на спине. В больнице ее вырезали. Но, согласитесь, от этого люди не умирают. Судя по всему, в организме развилась какая-то инфекция.

Горбашов утверждает, что музыканто стало очень плохо именно после операции:

После операции Сереже стало только хуже. Его увезли в реанимацию. Подключили к аппарату искусственного дыхания, а через два дня, 18 октября он умер.

Отметим, что Сергей Бондаренко являлся солистом группы “Нэнси“ с 2007 года. Сам коллектив был создан его отцом Анатолием Бонадренко еще в 1992 году в Донецкой области.

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