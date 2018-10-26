Умер автор хитов Элвиса Пресли и Тины Тернер

На 76-м году жизни умер певец и автор песен Тони Джо Уайт: названа причина смерти.

Известный певец и композитор Тони Джо Уайт умер на 76-м году жизни.

Об этом стало известно из сообщения на официальной странице артиста в соцсети Facebook:

Мы с разбитыми сердцами сообщаем, что Тони Джо Уайт скончался в возрасте 75 лет.

Причиной смерти стал сердечный приступ, однако до этого певец не болел и не жаловался на здоровье. Об этом изданию The Tenessean сообщали сын Тони.

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Тони Джо Уайт начал выступать еще в школе, а после ее окончания играл в клубах Техаса и Луизианы. В 1967 году подписал соглашение с Monument Records. Тони Джо Уайт является автором хитов "Polk Salad Annie", которую исполнял Элвис Пресли, а также песен Тины Тернер "Steamy Windows" и "Undercover Agent for the Blues".

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