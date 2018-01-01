Таисия Повалий чуть не умерла из-за аборта

Украинская певица Таисия Повалий рассказала, почему у них с мужем Игорем Лихутой нет общих детей.

Народная артистка Украины Таисия Повалий призналась, что в 1984 году сделала аборт, из-за которого чуть не умерла сама.

Таким откровением певица поделилась в программе "Судьба человека". По словам артистки, тогда ее сыну Денису был лишь год, а ей самой досталось место в Киевском Государственном мьюзик-холле. В общем, новость о второй беременности была не к месту - Таисии пришлось выбирать между семьей и карьерой.

Выбор был сделан не в пользу родов. Чтобы избавиться от ребенка, Повалий пользовалась специальными уколами, которые должны были вызвать выкидыш. Однако вместо этого артистка столкнулась с внематочной беременностью:

Я упала дома и потеряла сознание. Очнулась уже на носилках, когда меня выносили из дому. Потом помню, что услышала голос хирурга, что необходимо срочно отправлять меня на операционный стол. Потом врач пришел в палату и сказал: "Девочка, ты родилась в рубашке. Еще бы два часа и тебя не спасли". Да, я делала эти уколы, которые якобы вызывают выкидыш. Из-за них у меня происходили неприятные процессы в организме. Я пошла к врачу, но она не увидела внематочную беременность. Просто отправила меня на аборт, меня почистили, а вечером я уже упала без сознания. Так что уколы здесь не при чем, плод уже был большой.

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Тогда Таисию оперировали без наркоза, но сейчас она воспринимает те события, как проверку на прочность, закалившую ее характер. Вместе с артисткой переживал сложный период ее муж Владимир. Они прожили в браке 11 лет, однако в 1993-м году Повалий ушла от него к Игорю Лихуте.

Правда, завести общего ребенка им так и не удалось:

У нас не было времени, не было времени даже на то, чтобы об этом думать. Когда приходил такой момент, что был выбор между ребенком и сценой, мы отказывались. Да, это то, что вы подумали. Игорь меня не останавливал. Мы выбрали музыку, выбрали сцену, песню. Это наш выбор. Но я надеюсь, что бабушкой скоро буду.

Напомним, молодая украино-боливийская певица Michelle Andrade впервые показала свою украинскую бабушку. Как выглядит женщина, смотри здесь.