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Умер популярный актер из сериала "Полтергейст"

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Скончался актер, сыгравший в сериале "Полтергейст", Джеймс Карен.
Умер популярный актер из сериала "Полтергейст"
Умер популярный актер из сериала "Полтергейст"
Califilm

В США на 95-м году жизни умер известный голливудский актер Джеймс Карен.

Об этом передает THR.

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За свою продолжительную кинокарьеру он снялся в двух сотнях фильмов. Одной из самых известных работ Джеймса является участие в сериале "Полтергейст". Кроме того, Карен снялся в фильме культового режиссера Дэвида Линча "Малхолланд Драйв".

У актера осталась супруга Карена Альба Франческа, с которой они поженились в 1986 году. Детей у пары не было.

Напомним, ранее во время съемок клипа умер популярный рэпер Джон Мак-Мюррей. Подробности читай здесь.

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Теги: Джеймс Карен, новости, шоу-биз
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