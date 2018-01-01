Умер популярный актер из сериала "Полтергейст"
Скончался актер, сыгравший в сериале "Полтергейст", Джеймс Карен.
В США на 95-м году жизни умер известный голливудский актер Джеймс Карен.
Об этом передает THR.
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За свою продолжительную кинокарьеру он снялся в двух сотнях фильмов. Одной из самых известных работ Джеймса является участие в сериале "Полтергейст". Кроме того, Карен снялся в фильме культового режиссера Дэвида Линча "Малхолланд Драйв".
У актера осталась супруга Карена Альба Франческа, с которой они поженились в 1986 году. Детей у пары не было.
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