Умер популярный актер из сериала "Полтергейст"

Скончался актер, сыгравший в сериале "Полтергейст", Джеймс Карен.

В США на 95-м году жизни умер известный голливудский актер Джеймс Карен.

Об этом передает THR.

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За свою продолжительную кинокарьеру он снялся в двух сотнях фильмов. Одной из самых известных работ Джеймса является участие в сериале "Полтергейст". Кроме того, Карен снялся в фильме культового режиссера Дэвида Линча "Малхолланд Драйв".

У актера осталась супруга Карена Альба Франческа, с которой они поженились в 1986 году. Детей у пары не было.

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