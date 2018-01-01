Во время съемок клипа умер популярный рэпер

Скончался известный рэпер Джон Мак-Мюррей: названа причина.

34-летний канадский рэпер Джон Мак-Мюррей погиб во время съемок музыкального клипа.

Как информирует Huffpost Canada со ссылкой на менеджеров артиста, смерть рэпера наступила в результате падения с самолета.

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Джон должен был пройтись по крылу воздушного судна Cessna, однако не удержался и сорвался вниз. Агенты рэпера заявили:

Джон держался за крыло, пока не стало слишком поздно, и когда он его отпустил, у него уже не оставалось времени раскрыть парашют.

Мак-Мюррей скончался на месте от полученных травм. В то же время самолет благополучно приземлился, пилот не пострадал. Полиция начала расследование инцидента.

Напомним, солиста группы “Нэнси“ Сергея Бондаренко похоронили в Киеве. Фото с похорон смотри здесь.