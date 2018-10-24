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Джастин Тимберлейк не может петь: названа причина

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Американский певец Джастин Тимберлейк вынужден перенести свои концерты: что случилось.
Джастин Тимберлейк не может петь: названа причина
Джастин Тимберлейк не может петь: названа причина
GettyImages

Популярному артисту Джастину Тимберлейку запретили петь.

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Из-за проблем со здоровьем певцу даже пришлось отменить свое выступление в Нью-Йорке на  Madison Square Garden. Об этом Джастин сообщил своим поклонникам в социальной сети Instagram:

Ребята, простите, сегодняшний концерт отменяется по требованию врача. Мои голосовые связки серьезно повреждены.

Концерт состоится позже - в день рождения артиста, 31 января 2019 года.

Напомним, ранее украинскую певицу Светлану Лободу прооперировали. Она также была вынуждена перенести свои концерты. Читай подробности здесь.

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Теги: Джастин Тимберлейк, новости, шоу-биз
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