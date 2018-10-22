Леся Никитюк показала пикантный кадр из ванной

Украинская ведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками откровенным снимком.

Ведущая Нового канала, участница шоу “Танці з зірками 2018“ Леся Никитюк показала откровенное фото.

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Снимок, на котором знаменитость запечатлена обнаженной в ванной, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Очевидно, что пикантным кадром Никитюк привлекла внимание поклонников ради обсуждения ее выступлений в шоу “Танці з зірками 2018“:



Напомним, солистка группы “НеАнгелы“ Слава Каминская показала полностью обнаженное фото. Смотри пикантный кадр здесь.