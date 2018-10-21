"Танці з зірками 2018": Леся Никитюк посвятила песню Владу Яме
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Украинская телеведущая и участница шоу "Танці з зірками 2018", Леся Никитюк, презентовала свою собственную песню, которую посвятила одному из звездных судей - Владу Яме. Напомним, что в новом сезоне танцев Никитюк и Яма поскандалили в прямом эфире.
Ну что ловите новый Хит от #багиниЛамината. Присвячується @vladyama_official. Полная версия на моём YouTube channel ссылка в профиле!!!! Студийная версия скоро!! Музыка легендарный @babkin_official», - сообщила Никитюк в своем Instagram.
Ну что ловите новый Хит от #багиниЛамината 😁😁😁 Присвячується @vladyama_official 💃🤘🏻😘Полная версия на моём YouTube channel ссылка в профиле!!!! 🤘🏻🙏 Студийная версия скоро!! Музыка легендарный @babkin_official ❤️слова @karagodinyuri и @lesia_nikituk #танціззірками #хтоЗверху @tanci1plus1
Леся записала шуточную песню в гримерке шоу под аккомпанемент Сергея Бабкина. В треке девушка вспомнила все замечания хореографа, которые он высказывал в ее адрес, однако представила их с юмором.
Смотрите видео песни Леси Никитюк и Сергея Бабкина, посвященной Владу Яме
К слову, сегодня вечером, 21 октября, состоится 9 эфир шоу "Танці з зірками 2018", который можно будет посмотреть онлайн.
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