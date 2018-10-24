Украинская певица Слава Каминская поделилась с поклонниками очень откровенным кадром.

Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала, как выглядит без одежды.

Откровенный кадр, в котором артистка запечатлена в ванной, певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Свой поступок Слава объяснила так:

Какая же иллюзия эти соцсети. Я помню себя ещё со времён одноклассников, что, в принципе, уже приравнивается к динозаврам. Тогда мы сливали фото через какие-то шнуры с фотоаппарата и не было такого разнообразия длинных ног, узких носов и идеальной кожи в приложениях, как и самих приложений. Помню, как понеслась волна разводов, после появления этой новой игрушки. Бурное общение с аватарками в купальниках и помешательство на вымышленных персонажах. Игра в передуманную реальность, в которой, видимо, легче жить. Без обязательств и многих вытекающих . Теперь это часть современной жизни и норма. Мужчинки подписаны на эстетическую наготу, пересматривая на сон грядущий чужих женщин, сравнивают со своими неотфотошопленными. Потом, скорее всего, выпендриваются, наверное. С одной стороны для многих - это стимул выглядеть хорошо, а с другой - фиг его знает. Вчера погрузила себя в мир шаблонной красоты. Насмотрелась так, что аж комплексы появились. Или поколение у нас такое красивое или я в фотошопе плохо работаю. Вот думаю, что с этим делать теперь? Что отрезать и куда пришить, чтобы полегчало. У меня тоже есть такие фото, но мало. Хочу и я сегодня побыть в их шкуре, ну или просто шкурой. Что вы думаете по этому поводу? #срамота

Слава Каминская поделилась обнаженным фото instagram.com/babaslavka

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Поклонники артистки отметили, что она очень хорошо выглядит, а само фото назвали не пошлым, а красивым и эротичным.

Напомним, ранее Слава Каминская рассказала о трудностях в отношениях с мужем Эдгаром Каминским. Откровение артистки читай здесь.