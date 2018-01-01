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Звезда "Голосу.Діти" выпустила акустическую версию песни "Скажи"

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Молодая украинская певица Вероника Коваленко дала новую жизнь своему хиту «Скажи».
Вероника Коваленко песня Скажи слушать онлайн, видео
Вероника Коваленко песня Скажи слушать онлайн, видео
пресс-служба

Релиз оригинальной студийной версии песни «Скажи» Вероники Коваленко, автором и саундпродюсером которой выступил Артем Пивоваров, состоялся 10 августа. Сингл ворвался в ТОП-10 украинского чарта iTunes.

 

Вероника Коваленко и Артем Пивоваров
Вероника Коваленко и Артем Пивоваров
пресс-служба

 

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Идея представить песню в новой аудиоинтерпретации принадлежит Веронике. Напомним, она полюбилась зрителям своим музыкальным экспериментам и авторскими каверами на хиты “Тает лед“ («Грибы»), “На стиле“ («Время и Стекло») со времен участия в проекте “Голос. Діти“.

 

Вероника Коваленко
Вероника Коваленко
пресс-служба

 

Комментируя премьеру, Вероника локанично отметила:

Акустическая версия трека “Скажи“ - это лирическое и нежное аудио-повествование воспоминаний о первой влюбленности.

Напомним также, что украинская певица Луна выпустила новый альбом “Заколдованные сны“.

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Теги: Вероника Коваленко, украинская певица, новая песня, ремикс, музыка, слушать онлайн, видео, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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