"Заколдованные сны": слушай новый альбом Луны
Украинская певица Кристина Бардаш, известная под псевдонимом Луна, презентовала третий альбом под названием "Заколдованные сны".
В него вошли 11 треков, в которых чувствуется влияние пост-панк эстетики, дрим-попа и синт-попа.
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Для записи песен использовали живые инструменты (бас, гитара) и не прибегали к искусственным вокальным эффектам. За звучание альбома отвечал саундпродюсер, басист Луны Александр Волощук.
Концептуально "Заколдованный сны", по словам артистки, должен стать ключом к разгадке тайны первых двух пластинок и посвящен любви и непредсказуемой судьбе.
Слушай альбом "Заколдованные сны" Луны здесь:
Кроме того, недавно Луна выпустила клип на песню "Спящая красавица".
Напомним, ранее молодой украинский певец LAUD презентовал альбом "Музика". Послушать его можно здесь.
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