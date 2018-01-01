"Заколдованные сны": слушай новый альбом Луны

Украинская певица Луна презентовала третий альбом под названием "Заколдованные сны".

Украинская певица Кристина Бардаш, известная под псевдонимом Луна, презентовала третий альбом под названием "Заколдованные сны".

В него вошли 11 треков, в которых чувствуется влияние пост-панк эстетики, дрим-попа и синт-попа.

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Для записи песен использовали живые инструменты (бас, гитара) и не прибегали к искусственным вокальным эффектам. За звучание альбома отвечал саундпродюсер, басист Луны Александр Волощук.

Концептуально "Заколдованный сны", по словам артистки, должен стать ключом к разгадке тайны первых двух пластинок и посвящен любви и непредсказуемой судьбе.

Слушай альбом "Заколдованные сны" Луны здесь:

Кроме того, недавно Луна выпустила клип на песню "Спящая красавица".

Напомним, ранее молодой украинский певец LAUD презентовал альбом "Музика". Послушать его можно здесь.